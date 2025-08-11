Quartu, stadio Is Arenas verso la rinascita: via libera a riqualificazione

Si partirà dalle tribune e dagli spogliatoi per poi passare al prato e alla pista di atletica: sarà un intervento da 2 milioni di euro

A breve potranno finalmente partire i lavori di riqualificazione dello stadio Is Arenas a Quartu. A darne notizia è stato lo stesso comune, al lavoro per cercare di restituire alla città e alle società sportive un impianto di primo livello.

Quest’oggi infatti sono stati liberati dalla presenza di alcuni abusivi dei caseggiati che sono presenti all’interno del complesso. Due famiglie infatti avevano occupato la casa del custode e gli spogliatoi.

Fondamentale è stato l’intervento dell’Assessorato ai Servizi Sociali e della Polizia Locale con la questione che si è risolta senza tensioni. L’area degli spogliatoi è già stata liberata, mentre l’accordo per la casa del custode è che venga abbandonata entro pochi giorni.

Così ora non ci sono più ostacoli per il progetto di riqualificazione che sarà finanziato con i fondi del Pnrr. L’investimento complessivo ammonta a 2 milioni di euro, di cui 1.6 comunitari e mezzo milione di risorse comunali.

Come reso noto dal Comune, si partirà dalle tribune, dagli spogliatoi e da quella che un tempo era la casa del custode, per poi procedere anche con il prato verde e la pista di atletica.

