Sud Sardegna, sbarcati 76 migranti negli ultimi due giorni

Negli ultimi due giorni sono state 76 le persone arrivate nelle coste del Sud Sardegna, presumibilmente dall’Algeria.

In particolare, sono state le coste di Porto Pino, a Sant’Anna Arresi, Calasetta e Sant’Antioco le destinazioni di approdo. L’ultimo sbarco è avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 nel territorio di Pula, a Calaverde. Tutti i migranti sono poi stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.

Intanto continuano le ricerche della barca naufragata a Capo Sperone. Secondo quanto riferito, sarebbero 7 le persone disperse dopo che una era stata ritrovata viva e un’altra invece morta.

