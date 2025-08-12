Brutto incidente a Villasimius: scontro tra due auto, una persona in ospedale

Due auto stavano viaggiando lungo la strada provinciale 19, nella zona di Villasimius, quando improvvisamente si sono scontrate tra loro finendo fuori dalla carreggiata.
Sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del fuoco per prestare soccorso agli occupanti dei due veicoli insieme al personale sanitario.
In totale, si contano tre feriti che sono stati estratti dai veicoli. Per uno di loro è stato disposto il trasporto in ospedale. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi.
