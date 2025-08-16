Cagliari, Seba Esposito si fa bello in vista del debutto rossoblù

Il nuovo acquisto Sebastiano Esposito scalda i motori in vista del debutto ufficiale con la maglia del Cagliari. L’attaccante è tra i convocati per la gara di questa sera contro la Virtus Entella in Coppa Italia e con tutta probabilità scenderà in campo, anche se difficilmente da titolare.

Intanto sui social Esposito mostra i preparativi estetici a questa serata importantissima per la sua carriera. Il giocatore ha condiviso un post del noto hair stylist milanese Andrea Discanni, conosciuto per i tanti calciatori di Inter e Milan a cui da tempo cura il look, che ha voluto augurargli un in bocca al lupo per l’avventura sarda.

“Cara Cagliari, non ti libererai di me” ha scritto Discanni. Esposito ha ricondiviso il post con la parola “Fratm”, che in dialetto campano significa “fratello”. E questa sera la speranza è di vederlo spettinato un po’, magari per un’esultanza sotto la Curva.

