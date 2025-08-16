Siniscola, scontro frontale sulla ss 125: 4 persone ferite

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di Ferragosto: sul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia stradale

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, 15 agosto, intorno alle 23.40, lungo la Strada Statale 125, nei pressi del bivio di Santa Lucia, a Siniscola. Due autovetture si sono scontrate frontalmente e nell’impatto sono rimaste ferite 4 persone, tutte trasferite in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Nuoro, allertata dalla centrale del 118, ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Siniscola. I soccorritori hanno provveduto a liberare e assistere gli occupanti delle vetture, affidandoli alle cure del personale sanitario, e successivamente alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Sul luogo dello scontro è intervenuta anche la Polizia stradale, che ha eseguito i rilievi di legge e regolamentato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare la viabilità.

