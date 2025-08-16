Maxi sequestro di marijuana a Loculi: tre arresti, nei guai anche un minorenne

Un’operazione condotta nel pomeriggio del 5 agosto a Loculi, in provincia di Nuoro, ha portato all’arresto di 3 persone – due maggiorenni, uno italiano e uno di origine marocchina, e un minorenne di 17 anni – con l’accusa di coltivazione illecita di marijuana. L’intervento è stato eseguito dalla Squadriglia Carabinieri di Iloghe, specializzata in azioni sotto copertura e in ricognizioni in aree impervie.

Dopo un’attività di monitoraggio discreto, i militari hanno individuato una piantagione di quasi 400 piante di cannabis, alte circa un metro e con un principio attivo del 2,89%. Le perquisizioni successive nelle abitazioni degli indagati e in un magazzino usato come deposito hanno permesso di sequestrare ulteriori 10,2 chili di marijuana già in essiccazione, insieme a materiale utile per la coltivazione.

Gli arresti sono scattati quando i tre, probabilmente preoccupati di essere scoperti, hanno deciso di estirpare le piante per spostarle altrove. Alla vista dei Carabinieri, il cittadino marocchino ha tentato la fuga a piedi. Raggiunto dai militari, ha ingaggiato una colluttazione in cui un Carabiniere ha riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni dai medici dell’ospedale di Nuoro.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato i fermi e i tre si trovano ora agli arresti domiciliari.

