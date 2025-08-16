Monserrato, incendio sul terrazzo di una casa: uomo gravemente ustionato

Il proprietario di casa stava lavorando sulla guaina impermeabilizzante quando, improvvisamente, è divampato l'incendio

Paura questa mattina a Monserrato, dove un uomo è rimasto gravemente ustionato a seguito di un incendio divampato sul terrazzo della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il ferito stava effettuando lavori sulla guaina impermeabilizzante quando, per cause ancora da chiarire, le fiamme si sono propagate rapidamente.

L’uomo, che ha anche inalato monossido di carbonio, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’allarme è scattato grazie ai vicini, che hanno notato il fumo e hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Il pronto intervento delle squadre ha impedito che l’incendio distruggesse l’intera abitazione o si estendesse alle palazzine vicine.

