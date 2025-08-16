Tragedia a Liscia Ruja, 79enne muore per malore in mare

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in tragedia sulla spiaggia di Liscia Ruja, in Costa Smeralda. Un uomo di 79 anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

Immediata la macchina dei soccorsi, attivata dalla Centrale operativa del 118 di Sassari. Sul posto sono intervenute un’ambulanza con infermiere Areus a bordo del presidio India di Arzachena e l’elisoccorso decollato da Olbia.

Per quasi un’ora i sanitari hanno tentato manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il medico dell’elisoccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La Guardia Costiera di Olbia è stata allertata per competenza dalla centrale del 118 e ha seguito le procedure di rito.

