Senorbì, brutto scontro sulla 128: ferita gravemente una donna

Grave incidente stradale lungo la Statale 128, nei pressi di Senorbì. Secondo le prime ricostruzioni, nello scontro frontale sono rimasti coinvolti tre veicoli e una donna è rimasta gravemente ferita.

Altri due automobilisti sono rimasti incastrati tra le lamiere. Sul posto sono intervenute diverse squadre del 118, con ambulanze provenienti dai paesi limitrofi, e si è reso necessario anche il decollo dell’elisoccorso da Cagliari.

I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dagli abitacoli, mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con conseguenti disagi alla viabilità.

Secondo alcune testimonianze, a favorire l’incidente sarebbe stata un’improvvisa bomba d’acqua che ha ridotto sensibilmente la visibilità e reso l’asfalto scivoloso.

