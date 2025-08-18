Assemini, ladri fanno irruzione nel centro socioeducativo: rubate carte di credito

Dei ladri nella notte hanno fatto irruzione nel centro socioeducativo di Assemini Controvento, un centro che si occupa di assistenza alle persone con disabilità.

Secondo quanto riferito, i malviventi si sono introdotti dopo aver divelto una finestra e hanno poi sottratto alcune carte di credito e alcuni euro che si trovavano all’interno.

Gli operatori, una volta accortisi di quanto avvenuto, hanno avvisato i Carabinieri che hanno dato il via alle indagini.

