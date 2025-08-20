Sorpreso lungo la 131 mentre era ai domiciliari: 26enne arrestato

Per il giovane è scattato immediatamente l'arresto per evasione. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida

Un controllo di routine per eccesso di velocità si è trasformato in un arresto per un giovane di 26 anni. L’uomo, fermato da una pattuglia della Polizia Stradale sulla Statale 131, all’altezza di Santa Cristina, è risultato essere agli arresti domiciliari.

L’episodio è avvenuto la mattina di Ferragosto. Gli agenti, durante un servizio con l’apparecchiatura Telelaser, hanno intimato l’alt al veicolo guidato dal 26enne. Durante il controllo, è emerso che l’uomo non avrebbe dovuto trovarsi alla guida, essendo sottoposto alla misura cautelare per il reato di atti persecutori.

Per il giovane è scattato immediatamente l’arresto per evasione. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida.

