Chia, smantellato stabilimento balneare abusivo di oltre 500mq

Un’operazione della Guardia Costiera di Cagliari ha portato al sequestro di un’area balneare a Chia, gestita abusivamente. Il personale militare ha riscontrato gravi irregolarità in un tratto di spiaggia di oltre 500 mq, utilizzato senza le necessarie autorizzazioni.

Durante l’intervento, sono state rimosse e sequestrate tutte le attrezzature presenti, tra cui più di 30 ombrelloni, 60 lettini, 30 tavolini, una torretta di salvataggio e una struttura in legno.

Il responsabile della società di gestione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione, che punisce l’occupazione abusiva del demanio marittimo. L’operazione ha permesso di restituire un tratto di spiaggia di circa 535 mq al libero uso dei bagnanti. Sono in corso ulteriori accertamenti e non si escludono nuove sanzioni amministrative.

