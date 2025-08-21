Muore cervo sardo di 5 anni, era stato gravemente ferito da un bracconiere

Il Corpo Forestale ha subito avviato un'indagine per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo atto di bracconaggio

Un esemplare di cervo sardo, di circa 4-5 anni, è stato trovato senza vita nei boschi di Uta, nell’area metropolitana di Cagliari. L’animale è stato ucciso da un bracconiere, come confermano le gravi ferite provocate da un’arma da fuoco.

Il cervo è stato scoperto in località Sa Spindula da alcuni agenti della stazione forestale locale. Già in condizioni critiche a causa di colpi d’arma da fuoco l’animale è stato prontamente assistito. Un veterinario, arrivato sul luogo, lo ha sedato per consentirne il trasporto in sicurezza.

La pattuglia del Corpo Forestale ha trasferito il cervo al Centro per l’allevamento e il recupero della fauna selvatica (Carfs) di Monastir, gestito dall’Agenzia Forestas. Nonostante le cure immediate, le condizioni dell’animale erano disperate. Le ferite da arma da fuoco, unite alla paralisi degli arti posteriori, non gli hanno lasciato scampo e il cervo è deceduto ieri pomeriggio.

Il Corpo Forestale ha subito avviato un’indagine per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo crudele atto di bracconaggio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it