Villasimius, pizzicato a rubare in un supermercato: 41enne denunciato

Ieri sera, i Carabinieri di Villasimius hanno denunciato un uomo di 41 anni per furto aggravato. L’uomo, residente a Villasimius e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo aver rubato merce da un supermercato.

L’allarme è scattato in un supermercato di via Raffaello, dove è stato segnalato un furto in corso. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe arraffato generi alimentari e bevande per un valore di circa 190 euro, tentando poi di fuggire. I Carabinieri, intervenuti subito sul posto, sono riusciti a bloccarlo nelle strade vicine e a recuperare l’intera refurtiva, che è stata restituita al proprietario del negozio.

Il 41enne, che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari.

