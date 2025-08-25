Cagliari, Pisacane: “Umiltà e coraggio per toglierci le soddisfazioni”

"Ho ripensato a tanti momenti da calciatore, ringrazio i miei ragazzi e tutto il Cagliari", ha aggiunto il tecnico dopo l'esordio in panchina

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a seguito della prima giornata di Serie A 2025/2026 dove i rossoblù hanno pareggiato per 1-1 alla Unipol Domus contro la Fiorentina. Al vantaggio viola con Mandragora ha risposto il colpo di testa di Luperto al minuto 94′.

“Senza ombra di dubbio ho vissuto un’emozione forte, per fortuna fino alle 16 l’ho controllata bene, fino a quando abbiamo fatto la riunione tecnica. Sul bus arrivando allo stadio pensavo a questo esordio in Serie A così veloce rispetto a quando ho iniziato questo mestiere, ho ripensato a tanti momenti da calciatore, ringrazio i miei ragazzi e tutto il Cagliari”, ha dichiarato commosso Pisacane al debutto in panchina.

“Non abbiamo mai mollato, giocando un primo tempo gagliardo e quadrato, una ripresa dove non ci siamo disuniti di fronte allo svantaggio. Conosciamo il campionato che abbiamo davanti, ma con umiltà e coraggio potremo toglierci soddisfazioni. Io voglio avvicinarmi quanto più possibile a quella che è la storia del Cagliari, per questo vorrei qualcosa che mi permettesse di giocare a quattro dietro”.

