Cagliari-Fiorentina 1-1, le pagelle: Folo è già leader tecnico, Gaetano decisivo

Le nostre valutazioni dopo Cagliari-Fiorentina 1-1, gara che ha visto i rossoblù rischiare la beffa e poi riprendere il risultato con cattiveria

Il Cagliari pareggia con un gol allo scadere di Luperto: contro la Fiorentina finisce 1-1. Le nostre pagelle:

Caprile 6: La Fiorentina non lo impegna molto, sul gol non può molto.

Luperto 7: Gara solida. Mandragora sbuca tra lui e Mina, ma le colpe sono tutte del colombiano che aveva la visuale. Nel finale è sua l’incornata decisiva che regala il primo punto della stagione.

Mina 5,5: Si perde totalmente Mandragora sul gol dell’1-0. Peccato, perché per il resto annulla Kean e non sbaglia nulla. Ma l’errore in marcatura vale due punti in meno.

Zappa 6: Sfiora un gol nel finale. Per il resto gara attenta, anche se da terzino si propone poco in avanti, ma c’è Gosens che dalla sua non è facile da gestire.

Obert 6: Qualche fallo ingenuo nel primo tempo, come quello che gli costa il giallo nel primo tempo. Soffre un po’ Dodò, che di certo non è un cliente semplice. (73′ Idrissi 6: Entra concentrato e non commette errori)

Adopo 6,5: Molto lavoro oscuro in mediana, non si vedono giocate brillanti ma la corsa non manca mai ed è un martello fino all’ultimo minuto.

Deiola 6: Come Adopo gioca semplice, cerca di riempire l’area avversaria quando può, ma senza fortuna. (73′ Gaetano 6,5: Spreca una buona punizione dal limite, ma poi riesce comunque a ritagliarsi qualche occasione importante. Suo l’assist per il pareggio. Ingresso decisivo)

Prati 6: Tiene bene la linea davanti alla difesa e la palla passa spesso tra i suoi piedi. Fatica però a trovare il ritmo e da lui ci si aspetta più verticalità, ma gioca in maniera molto intelligente. (60′ Mazzitelli 5,5: Lascia troppo spazio per il cross che porta al vantaggio viola, migliora col passare dei minuti)

Folorunsho 6,5: Grinta da vendere, è un pericolo costante. Se c’è un leader tecnico nella squadra è sicuramente lui.

Esposito 6,5: Grande qualità con la palla tra i piedi, ma soprattutto copre tante porzioni di campo. Sostituzione un po’ dubbia, era tra i migliori. (60′ Luvumbo 6: Si rende pericoloso con la sua velocità e si guadagna una bella punizione che Gaetano spreca. Sui tiri in porta però deve lavorare)

Borrelli 6: Si sacrifica tanto soprattutto in fase di pressing alto. Rischia il secondo giallo, ma per Pisacane è sicuramente una nota positiva. (80′ Kilicsoy sv)

Pisacane 7: Chi si aspettava un Cagliari remissivo è rimasto deluso. Squadra coraggiosa, propositiva con la palla e ordinata senza. Tante risposte positive alla prima di campionato, ma al primo posto c’è sicuramente il carattere.

