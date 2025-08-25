San Sperate, revocato affidamento in prova: 27enne finisce in manette

Ricettazione, porto d'armi abusivo e condotte violente hanno portato l'Autorità Giudiziaria alla revoca dell'affidato per l'uomo

I Carabinieri di San Sperate hanno arrestato un operaio di 27 anni, di origine algerina, revocandogli la misura alternativa dell’affidamento in prova. L’uomo, che vive a San Sperate, è stato trasferito nel carcere di Uta per decisione del Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento scaturisce da un episodio avvenuto il 17 agosto a Cagliari. In quella circostanza, i Carabinieri erano intervenuti in piazza Matteotti dopo la segnalazione di un cittadino che aveva riconosciuto il 27enne come l’uomo che gli aveva offerto la restituzione di un motorino rubato pochi giorni prima a Monastir. Durante il controllo, i militari gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico, uno spray al peperoncino e un cellulare usato per contattare la vittima.

Nonostante la perquisizione, lo scooter non è stato trovato. Durante il trasferimento in caserma, il giovane ha ulteriormente peggiorato la sua situazione danneggiando il finestrino dell’auto di servizio dei Carabinieri. A causa di queste condotte, l’Autorità Giudiziaria ha deciso di revocare l’affidamento in prova, disponendo la detenzione in carcere.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it