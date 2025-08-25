Siliqua, minaccia e aggredisce i genitori: 29enne allontanato d’urgenza

L'uomo è stato colto mentre minacciava e aggrediva verbalmente i genitori, danneggiando anche l'automobile della madre

I Carabinieri di Uta e Siliqua sono intervenuti la notte scorsa in un’abitazione nel centro di Siliqua per una lite familiare, trovando un muratore 29enne che stava minacciando e aggredendo i suoi genitori. L’uomo, che vive a Siliqua ma risiede a Londra, era già noto alle forze di polizia e aveva danneggiato mobili e l’auto della madre.

L’intervento dei militari è stato decisivo per evitare che la situazione degenerasse. Dopo aver messo in sicurezza i genitori, rassicurandoli e allontanandoli dall’uomo, i Carabinieri sono riusciti a calmarlo e a impedirgli di compiere violenze fisiche.

Una volta accertata la situazione, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Inoltre, per proteggere subito le vittime, è stato emesso un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai genitori. Ora spetta all’autorità giudiziaria decidere quali ulteriori misure prendere nei confronti dell’uomo.

