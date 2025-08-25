Cagliari, abbandono rifiuti ed evasioni Tari: sanzionate 1000 irregolarità

Per individuare i trasgressori, gli agenti si avvalgono sia delle telecamere di sorveglianza sia di pattugliamenti sul campo

La sezione di Igiene urbana della Polizia Locale di Cagliari, creata a dicembre per combattere il degrado e promuovere il rispetto dell’ambiente, sta ottenendo risultati concreti. Dall’inizio del 2025, sono state emesse 1006 sanzioni per irregolarità legate alla gestione dei rifiuti.

La maggior parte delle multe riguarda l’errato conferimento dei rifiuti e, soprattutto, il loro abbandono. Per individuare i trasgressori, gli agenti si avvalgono sia delle telecamere di sorveglianza sia di pattugliamenti sul campo, che hanno permesso di cogliere in flagrante i cittadini che non rispettavano il regolamento comunale. La sezione, formata da un funzionario e nove agenti, lavora in stretta collaborazione con il servizio di Igiene del suolo.

Ogni tre mesi, vengono definiti nuovi obiettivi operativi e i risultati dei controlli sono resi pubblici per garantire la massima trasparenza.

