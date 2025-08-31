Assegno unico in Sardegna al minimo storico: solo 170 euro in media

Inflazione e riforma fiscale tagliano il potere d’acquisto. La Uil: “Servono interventi strutturali per famiglie e lavoratori”

L’Assegno Unico per i figli tocca il minimo storico: 170 euro in media, con un adeguamento all’inflazione dello 0,8%, per il 2025, giudicato dalla Uil “del tutto insufficiente” rispetto all’aumento reale del costo della vita.

Numeri pesanti per le famiglie sarde, già gravate da costi più alti per trasporti, bollette e insularità. “Questa riduzione significa meno sostegno alla genitorialità e un’ulteriore spinta al calo della natalità” spiega il sindacato, che rileva anche criticità sul fronte dei salari. I rinnovi contrattuali nel pubblico e nel privato sono frenati da risorse limitate, con incrementi che non compensano le perdite degli ultimi anni, e a peggiorare la situazione contribuirebbe anche la riforma fiscale 2025, che ha modificato il taglio del cuneo fiscale. Via lo sconto strutturale in busta paga, sostituito da bonus e detrazioni ridotte, ma redditi medio-bassi con stipendi più leggeri e meno potere d’acquisto.

Dura la posizione di Fulvia Murru, segretaria generale Uil Sardegna. “Non possiamo accettare che lavoratrici, lavoratori e famiglie siano lasciati soli ad affrontare il caro vita” dichiara. “Il taglio del cuneo fiscale è stato snaturato e oggi pesa negativamente sulle buste paga. Servono risorse vere per i contratti, un assegno unico adeguato al reale costo della vita e un fisco che restituisca potere d’acquisto ai redditi medio-bassi”.

E conclude: “Basta misure tampone: è il momento di scelte coraggiose e investimenti strutturali. La Sardegna merita di più”.

