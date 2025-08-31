Buggerru, salva due ragazzi in mare e muore | La sindaca: “Pagata imprudenza altrui”

Il 70enne Luciano Paloschi è morto nel tentativo di salvare due ragazzi in pericolo. La sindaca Laura Cappelli non ci sta: "Vittima di imprudenza altrui"

Ha visto due ragazzini in difficoltà e non ha esitato a tuffarsi in mare per salvarli. Luciano Paloschi, 70 anni, residente nel Milanese e in vacanza in Sardegna con la moglie, ha perso la vita sabato pomeriggio nelle acque di San Nicolò, a Buggerru.

L’uomo, accortosi che i due giovani non riuscivano a tornare a riva a causa del mare agitato, si è lanciato in acqua insieme al padre di uno di loro. I due sono stati raggiunti da altri bagnanti e surfisti allertati dai bagnini, in un salvataggio disperato.

I ragazzi sono stati tratti in salvo e riportati a terra insieme al padre e a Paloschi. Ma per quest’ultimo il mare si è trasformato in trappola: colpito da un arresto cardiaco tra le onde, è stato recuperato privo di sensi. Nonostante i tentativi di rianimazione, compiuti prima dai presenti e poi dai sanitari del 118 con il supporto dell’elisoccorso dell’Areus, per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata davanti agli occhi della moglie, che ha assistito disperata alla scena.

Cordoglio, ma anche tanta rabbia, arriva dalla sindaca Laura Cappelli in un durissimo post sui social. “Una morte assurda quella di Signor Luciano, buggerraio d’adozione che ieri pomeriggio nel tentativo di soccorrere due minori in difficoltà ha perso la vita nel nostro mare” scrive la prima cittadina. “Un gesto eroico, frutto di un coraggio che merita il massimo rispetto, ma che non sarebbe mai dovuto essere necessario”.

E attacca: “Ancora una volta, per l’imprudenza e l’incoscienza di pochi, a pagare sono persone innocenti. Ancora una volta, chi ignora divieti e segnali di pericolo, finisce per mettere a rischio non solo sé stesso, ma anche chi tenta di porgere aiuto. Il mare, il nostro mare, soprattutto in giornate come questa, non perdona leggerezze”.

La sindaca ringrazia “i bagnini degli stabilimenti balneari e i surfisti che sono intervenuti prontamente, facendo il possibile per salvare le persone in pericolo. A loro va la nostra gratitudine per il sangue freddo, la competenza e il coraggio dimostrati”. Mentre alla famiglia della vittima, “il cordoglio più sincero da parte mia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la Comunità”.

E conclude: “Non possiamo restare indifferenti. Serve maggiore responsabilità da parte di tutti. Non possiamo continuare a piangere vittime per errori evitabili”.

