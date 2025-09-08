Cagliari, scontro tra auto e scooter in viale Ciusa: centauro in ospedale

Paura all’alba in viale Ciusa a Cagliari, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati di prima mattina. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, rimasto gravemente ferito.
L’uomo, trovato in stato di incoscienza subito dopo l’impatto, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu con codice rosso. Le sue condizioni restano serie.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.
