Continuano i contagi della Febbre del Nilo: due nuovi casi nell’oristanese

Salgono a 25 i casi di West Nile virus registrati nel 2025 in provincia di Oristano. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 5 ha confermato oggi due nuovi contagi, che riguardano una donna di oltre 80 anni di Ardauli e un uomo di oltre 70 anni di Cabras.

Entrambi i pazienti sono attualmente ricoverati all’ospedale San Martino di Oristano. Come da protocollo, il Dipartimento di Prevenzione ha avviato un’indagine epidemiologica per rintracciare i contatti e ha già circoscritto le aree di residenza dei due contagiati per procedere alla disinfestazione entro un raggio di 200 metri dalle rispettive abitazioni.

Dei 25 casi totali, 11 persone sono ancora in ospedale, una è deceduta e le altre sono state già dimesse.

