Nainggolan cuore rossoblù: “Cagliari, per me, era un sogno da bambino”

Il ninja, Radja Nainggolan, è tornato a parlare dei suoi anni al Cagliari con indosso la maglia rossoblù. Il centrocampista belga ha parlato anche del suo passaggio alla Roma con l’allora presidente Massimo Cellino.

“Cagliari per me era un sogno da bambino, quando ho iniziato a giocare in Serie A. Poi ho trovato dei ragazzi che mi hanno aiutato tanto: Daniele Conti, Cossu, Agostini. Se giochi per il Cagliari rappresenti un’isola intera, devi stare più attento e te lo fanno sentire. Man mano che ci stai trovi sempre più passione, provi sempre più senso di appartenenza. Però poi rimani sempre in quel limbo per la salvezza”, dichiara Nainggolan ospite di Fantalab.

“Dissi a Cellino: “Se mi fai un contratto di 15 anni firmo”. Perché non avevo troppa pressione, fuori potevo fare come volevo, stavo bene e la gente mi rispettava. Poi arrivavano delle chiamate, e allora pensi di fare un passo in avanti. Ho scelto la Roma, molti dicono perché odio la Juve, ma in realtà volevo una sfida”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it