Teodora, la cagnolina di Monte Urpinu ha trovato una nuova famiglia

Teodora, la cagnolina che era diventata la mascotte dei frequentatori del parco di Monte Urpinu, ha trovato una nuova famiglia. La sua adozione segna la conclusione di una vicenda che aveva generato un’ondata di solidarietà e proteste tra i cittadini.

Il suo trasferimento dal parco al canile municipale, deciso dal Comune per tutelare il suo benessere e permettere un’adozione sicura, aveva suscitato la contrarietà di molti, che avevano lanciato appelli e petizioni. L’assessora all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico, Luisa Giua Marassi, ha confermato che le procedure standard sono state completate.

Dal 4 settembre, Teodora vive in una nuova casa con giardino e ha la compagnia di un altro cane, con cui sta instaurando un buon rapporto. Il nuovo proprietario è in contatto costante con il personale del canile, che sta seguendo l’inserimento della cagnolina.

L’adozione di Teodora è il risultato di uno sforzo congiunto tra l’amministrazione comunale e la sensibilità dei cittadini. L’assessora ha ringraziato il Servizio di Gestione Faunistica, l’Ufficio del Garante degli Animali e tutte le persone che hanno contribuito a questo lieto fine. La Giunta ha inoltre colto l’occasione per invitare la cittadinanza a visitare il canile municipale, dove sono ancora 130 gli ospiti in attesa di adozione.

