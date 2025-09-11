Carabinieri Nuoro, cambi al vertice: presentati quattro nuovi ufficiali

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha presentato i quattro nuovi ufficiali che assumeranno incarichi di vertice sul territorio. A darne l’annuncio è stato il comandante, colonnello Gennaro Cassese.

Il capitano Angela Bellomo, 29 anni, ha preso il comando della Compagnia di Isili. Originaria di Pordenone, ha frequentato l’Accademia Militare e ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Porto Torres.

Il capitano Nicola Caterino, 31 anni, è il nuovo comandante della Compagnia di Bitti. Originario di Capua (Caserta), ha alle spalle diverse esperienze di comando, tra cui il NORM della Compagnia di Ancona e la Compagnia di Fabriano.

Il capitano Fabrizio Meleddu, 58 anni, lascia il comando del NORM di Macomer per assumere, dal 20 settembre, quello del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo. Con una lunga esperienza in Sardegna e tre missioni all’estero, ha già comandato la Compagnia di Tonara.

Il sottotenente Cesare Sciocchetti, 36 anni, prende il posto del capitano Meleddu al comando del NORM di Macomer. Ex atleta di nuoto nei Carabinieri, è al suo primo incarico da Ufficiale. Sciocchetti vanta tre lauree in “Scienze dei servizi giuridici”, “Economia aziendale” e “Giurisprudenza”.

