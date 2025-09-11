Sassari, mistero sulla morte di William Manca: autopsia il 16 settembre

Sarà eseguita martedì 16 settembre l’autopsia sul corpo di William Manca, il 45enne sassarese scomparso sabato scorso e ritrovato senza vita nel pomeriggio di ieri nelle campagne della Nurra, tra Monte d’Accoddi e la zona industriale di Truncu Reale. Come riportato dall’Ansa, la Procura ha incaricato il medico legale Francesco Serra di condurre l’esame, che dovrà chiarire le cause della morte.

Il cadavere, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, è stato riconosciuto dal fratello grazie agli abiti che l’uomo indossava. A individuarlo, abbandonato tra i cespugli a pochi metri dalla provinciale 56, sono stati due uomini intenti a raccogliere lumache che hanno poi avvisato le forze dell’ordine.

Le circostanze restano avvolte nel mistero. Secondo quanto riferito dai familiari, Manca era uscito dalla sua abitazione nel centro storico di Sassari intorno alle 18 di sabato, dicendo che avrebbe raggiunto degli amici a Campanedda. L’ultima segnalazione risale alla notte stessa. La famiglia, non avendo avuto più notizie, aveva denunciato la scomparsa già domenica.

Lunedì la Prefettura aveva avviato le ricerche con carabinieri, vigili del fuoco, barracelli, soccorso alpino speleologico e volontari. Il giorno successivo il ritrovamento del cadavere ha aperto una nuova fase delle indagini.

