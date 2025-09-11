Nuoro, scontro frontale alle porte della città: 10 feriti

Tre auto coinvolte lungo l’innesto tra la 389 e la 131 Dcn: strada chiusa e traffico paralizzato per i soccorsi

Grave incidente stradale all’ingresso di Nuoro, tra la statale 389 con la 131 Dcn. Nello scontro frontale, avvenuto intorno alle 18 in località Prato Sardo, sono rimaste coinvolte 3 automobili.

Il bilancio è di 10 persone ferite. Sul posto sono intervenute 6 ambulanze e l’elisoccorso, più i Vigili del fuoco per estrerre i feriti dalle vetture: 7 quelli estratti dalle lamiere, di cui 5 ricoverati in codice rosso.

La Polizia Locale ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’impatto. Nel frattempo, il traffico in entrata e in uscita da Nuoro è completamente paralizzato, con lunghe code che interessano l’intera area.

