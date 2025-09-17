Cagliari, in monopattino con metanfetamina nello zaino: arrestato

Un controllo di routine che si è trasformato in un arresto per droga nella notte in via San Benedetto a Cagliari. La Polizia di Stato ha fermato un uomo di 30 anni, residente nel capoluogo, sorpreso con diverse dosi di metanfetamina Shaboo pronte per lo spaccio.

Il giovane, a bordo di un monopattino, ha insospettito gli agenti della Squadra Volante per il suo atteggiamento nervoso e per un oggetto metallico che spuntava dalla tasca dei pantaloni, poi rivelatosi un paio di forbici di grandi dimensioni. La perquisizione ha permesso di scoprire nello zaino e negli indumenti 11 grammi di cristalli di Shaboo suddivisi in bustine, insieme a 140 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

L’intervento si è esteso anche alla sua abitazione, dove i poliziotti hanno trovato ulteriore materiale per il confezionamento della droga. Arrestato in flagranza, il 30enne è stato portato davanti al giudice per l’udienza di convalida: il Gip ha confermato l’arresto, senza tuttavia applicare misure cautelari.

