Cagliari, incidente sul lavoro a Pirri: operaio precipita da un’impalcatura

Un operaio 45enne è precipitato da un’impalcatura questa mattina a Pirri: ricoverato al Brotzu in codice rosso

Paura questa mattina in un cantiere edile di via Vesalio, a Pirri, dove un operaio di 45 anni originario di Lanusei è rimasto ferito in seguito a un grave infortunio sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – dipendente di una ditta del territorio – sarebbe caduto da un’altezza di circa due metri mentre si trovava su un’impalcatura. Immediatamente soccorso dai colleghi, è stato affidato alle cure del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni, pur serie, non destano preoccupazioni per la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pirri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e informeranno l’Autorità Giudiziaria. Presenti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl di Cagliari, chiamati a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it