La Sardegna dice addio all’estate: arriva il calo delle temperature

In modo graduale, ma ormai inesorabile, la Sardegna comincia ad accogliere l'autunno, così come il resto d'Italia

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Comune di Cagliari

Dopo qualche assaggio di autunno e gli ultimi colpi di coda dell’estate, la Sardegna si prepara a salutare la stagione più calda.

Una volta superato questo fine settimana, anche nell’Isola si assisterà al tanto atteso calo delle temperature, seppure per il momento in Sardegna sarà più attenuato rispetto ad altre parti d’Italia.

Come riferito da 3bmeteo, infatti, è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà anche delle precipitazioni ma sull’Italia settentrionale.

