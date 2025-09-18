Forte lutto a Cagliari: addio a Chico Pais, colonna portante del 118

Se n’è andato a causa di un ictus Antonio Enrico Pais, per tutti noto come Chico, all’età di 69 anni. L’uomo si trovava nella sede della sua associazione quando è stato colto dalla grave condizione medica.

Pais è stato trasportato d’urgenza al Brotzu, dove è stato operato d’urgenza. L’intervento però si è purtroppo rivelato inutile.

Era uno dei punti di riferimento principali del 118 e per gran parte della sua vita ha trasportato tanti pazienti all’interno delle sue ambulanze. Sono già tanti i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati sui social e l’impressione è che il vuoto lasciato dalla sua morte sarà incolmabile.

