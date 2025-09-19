Dalla Groenlandia a Sassari: trasferimento storico per il calciatore Gundel-Collin

Una sorpresa inattesa a Sassari. Il club di futsal Babylon F.C. si prepara ad accogliere il primo calciatore groenlandese della storia del calcio sardo e italiano, ovvero Angutivik Gundel-Collin.

A darne notizia è stata la sua ex squadra, il B67 Nuuk, che ha comunicato il trasferimento del giocatore a Sassari: “Ti auguriamo il meglio e siamo fieri di te” ha scritto il club groenlandese sui social.

La notizia, rilanciata da Il Terzo Mondo del Calcio, ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati e c’è anche chi è già pronto a recarsi nella città del Nord Sardegna per avere il suo autografo.

