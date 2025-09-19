Oristano, si scontra con un’auto e poi esce di strada: tre persone coinvolte

Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Questa mattina, nell’area di Oristano, un incidente stradale ha coinvolto due auto che viaggiavano sulla Ss 131, all’altezza del chilometro 115.

Secondo quanto riferito, un’auto all’interno della quale erano presenti una donna e un uomo è entrata in collisione con un altro veicolo e poi è uscita di strada.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e le auto. In totale le persone coinvolte sono state tre, ma nessuna di loro ha riportato gravi conseguenze.

