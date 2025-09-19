Porto Torres, auto si ribalta sulla Sp81: un ferito in ospedale

Un’auto questa mattina stava attraversando la Sp81, nell’area di Porto Torres, in direzione Castelsardo quando improvvisamente, dopo aver affrontato una rotatoria, si è ribaltata.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Porto Torres. Il mezzo in seguito all’incidente è finito su una staccionata che delimita la carreggiata.
All’interno dell’auto era presente una sola persona che è stata poi medicata dal personale del 118 giunto sul posto e successivamente portata in ospedale per accertamenti.
