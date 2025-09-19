Province Sassari Porto Torres, auto si ribalta sulla Sp81: un ferito in ospedale

Porto Torres, auto si ribalta sulla Sp81: un ferito in ospedale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme agli operatori del 118, che hanno medicato l'uomo sul posto e lo hanno poi portato in ospedale per accertamenti

Di
Redazione Cagliaripad
-

Un’auto questa mattina stava attraversando la Sp81, nell’area di Porto Torres, in direzione Castelsardo quando improvvisamente, dopo aver affrontato una rotatoria, si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Porto Torres. Il mezzo in seguito all’incidente è finito su una staccionata che delimita la carreggiata.

All’interno dell’auto era presente una sola persona che è stata poi medicata dal personale del 118 giunto sul posto e successivamente portata in ospedale per accertamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE