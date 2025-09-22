Cagliari-Frosinone, arbitra Feliciani: con lui i rossoblù non hanno mai vinto

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Di Monte e Zanellati, IV uomo Collu, al Var Camplone e assistente Var Meraviglia

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per il secondo turno di Coppa Italia che vedrà il Cagliari di Fabio Pisacane ospitare alla Unipol Domus il Frosinone di Alvini. A dirigere la gara sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Di Monte e Zanellati, IV uomo Collu, al Var Camplone e assistente Var Meraviglia.

Sarà la quarta volta che Feliciani arbitrerà il Cagliari; nei tre precedenti incontri contro Udinese, Juventus e Atalanta i rossoblù non hanno mai trovato la vittoria perdendo rispettivamente 2-1, 4-0 e 2-0.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it