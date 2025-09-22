Nel capoluogo isolano migliaia di persone, circa 15.000, si sono riversate nelle strade per prendere parte al corteo e allo sciopero

Sciopero generale e corteo a Cagliari: città paralizzata e traffico bloccato

Lo sciopero generale indetto per manifestare contro la guerra in palestina che sta coinvolgendo la città di Gaza City con l’ingresso dei militari israeliani, e seguito da un lunghi cortei in tutta Italia, ha paralizzato anche la città di Cagliari.

Nel capoluogo isolano migliaia di persone, circa 15.000, si sono riversate nelle strade con striscioni, bandiere della Palestina e megafoni per prendere parte al corteo partito da piazza del Carmine e protrattosi fino alla sede del consiglio regionale in via Roma.

Il centro città è stato paralizzato con il traffico completamente bloccato lungo la via Roma e viale Diaz. Forti disagi anche nella zona del porto che collega con via Roma (lato porto) e lo svincolo per viale la Playa. Lunghe code di auto, moto e camion articolati si sono ritrovati paralizzati per le vie cittadine.

