Non si ferma la Febbre del Nilo a Oristano: 70enne contagiato, sono 31 in totale

Non si ferma la Febbre del Nilo a Oristano: 70enne contagiato, sono...

La provincia di Oristano registra un nuovo caso di positività al virus del Nilo Occidentale (West Nile virus). Il dipartimento di Sanità e Prevenzione della ASL ha confermato il contagio di un paziente ultra settantenne, residente a Paulilatino. L’uomo è attualmente ricoverato presso l’ospedale Businco di Cagliari.

Con questa nuova diagnosi, sale a 31 il numero totale di casi umani di Febbre del Nilo accertati nell’Oristanese dall’inizio del 2025.

Le autorità sanitarie hanno prontamente avviato l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti e circoscritto l’area di residenza del contagiato. La misura preventiva prevede la disinfestazione entro un raggio di 200 metri dall’abitazione del paziente, un’azione standard volta a limitare la diffusione del virus trasmesso dalle zanzare.

