Cagliari, 43enne in manette: picchia e deruba un uomo della bicicletta

L'intervento è scattato questa notte, in via Sant’Alenixedda, grazie alla segnalazione di alcuni passanti che stavano soccorrendo la vittima

Redazione Cagliaripad
Un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Cagliari con l’accusa di rapina, dopo aver aggredito e derubato un 48enne della sua bicicletta.

L’intervento è scattato questa notte, in via Sant’Alenixedda, grazie alla segnalazione di alcuni passanti che stavano soccorrendo la vittima. Il 48enne, disoccupato e senza fissa dimora, ha raccontato di essere stato aggredito a pugni e di aver subito il furto della sua bicicletta.

Grazie alle immediate ricerche condotte dai militari, il 43enne, anch’egli senza fissa dimora, è stato individuato poco dopo in piazza Giovanni XXIII, ancora in possesso del mezzo rubato. La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, disposto dall’Autorità Giudiziaria, che si sta svolgendo in queste ore.

