Maltempo a Cagliari, al Poetto si eleva un’imponente tromba marina

Temperature insolitamente elevate e nubi dense di pioggia hanno raggiunto le coste meridionali della Sardegna, portando con sé un’ondata di maltempo.

Il fronte temporalesco, arrivato dal Canale di Sardegna, si è manifestato con rovesci, grandine e l’insorgenza di diverse trombe marine, che hanno regalato uno spettacolo inatteso. La prima è stata avvistata al largo della baia di Tuerredda, nel territorio di Domus de Maria, dove un’imponente colonna d’acqua si è alzata per circa un centinaio di metri.

Una seconda tromba marina è poi comparsa di fronte al Poetto di Cagliari, percorso qualche chilometro prima di dissolversi completamente in mare.

