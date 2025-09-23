Olbia, rubano una tartaruga e sassi dalla spiaggia: fermati due turisti romani

Una coppia di turisti originari di Formia (Latina) è stata fermata al porto di Olbia mentre tentava di imbarcarsi per Civitavecchia, dopo essere stata trovata in possesso di una tartaruga viva e di alcune pietre prelevate dalle spiagge sarde.

La scoperta è stata fatta questa mattina, nello scalo Isola Bianca, dagli addetti alla sicurezza dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna. Durante un’ispezione, hanno rinvenuto una tartaruga nascosta in una cassetta di cartone nel bagagliaio dell’auto, insieme a un sacchetto pieno di sassi.

Per il furto della tartaruga, che rientra tra le specie protette dalla Convenzione di Washington, i due turisti andranno incontro a sanzioni di tipo penale. Inoltre, per il prelievo delle pietre, la coppia è stata sanzionata con una multa amministrativa che può variare dai 500 ai 3000 euro, secondo quanto previsto dalla legge regionale. Sul posto sono intervenuti anche i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari.

