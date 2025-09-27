Cagliari-Inter, infortunio al ginocchio per Belotti: ansia per il gallo

Brutto infortunio per Andrea Belotti durante il primo tempo di Cagliari-Inter. Il gallo è uscito al 44′ dopo una torsione anomala del ginocchio sinistro lasciando posto a Prati.

Su un lancio lungo, l’attaccante rossoblù ha messo male la gamba mentre prendeva posizione ed è franato a terra chiedendo subito l’intervento dei sanitari. Belotti ha compreso subito la natura dell’infortunio ed è rimasto a terra visibilmente preoccupato, finché con l’aiuto dello staff non è uscito dal campo.

Dalle prime verifiche dello staff si parla di distorsione al ginocchio, ma l’entità sarà da valutare.

