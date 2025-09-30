Cagliari, protesta dei dipendenti degli enti locali sotto il Consiglio regionale

Mattinata di mobilitazione sotto il Consiglio regionale a Cagliari, dove dalle 10 è attiva l’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici degli enti locali per chiedere l’approvazione della proposta di legge 68/A, che introduce le disposizioni per l’attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva tra Regione e amministrazioni locali.

All’iniziativa, promossa dalle segreterie territoriali di Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl, hanno preso parte circa 300 persone provenienti da Comuni e Unioni di Comuni. In una lettera inviata a 80 amministrazioni, i sindacalisti Eugenio Meloni, Paola Sarigu e Alessandro Pischedda hanno annunciato nei giorni scorsi la convocazione dell’assemblea e illustrato le possibili azioni a sostegno della campagna, fino ad arrivare alla proclamazione dello stato di agitazione.

La richiesta dei lavoratori è chiara: accelerare l’iter legislativo per garantire condizioni contrattuali uniformi tra Regione ed enti locali, superando frammentazioni e disparità che si trascinano da anni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it