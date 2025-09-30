Giagoni (Lega): “In Gallura dilaga la cocaina, quadro sempre più grave”

“I dati più recenti raccolti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativi al 2024, evidenziano una situazione particolarmente preoccupante in alcune aree del Nord Sardegna, con la Gallura che emerge come uno dei territori più esposti al fenomeno”. Lo dichiara in una nota il deputato sardo Dario Giagoni, che ha annunciato la presentatazione di un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’Interno e al Ministro della Salute sul fenomeno dell’abuso di cocaina e di altre sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alla Sardegna.

“Non possiamo più permetterci di sottovalutare un quadro che, anno dopo anno, si fa sempre più grave” dice l’esponente della Lega. “La richiesta al Governo è duplice: da un lato misure urgenti e concrete per il contrasto allo spaccio a livello locale, comprese l’implementazione di unità cinofile, strumenti di controllo e un incremento degli organici delle forze dell’ordine, dall’altro l’avvio di campagne di prevenzione e informazione rivolte in particolare ai giovani e alle loro famiglie”.

Secondo Giagoni, “la recente cronaca giudiziaria conferma che episodi gravissimi possono essere collegati al consumo di sostanze. Ciò che vediamo è spesso solo la punta dell’iceberg. Il consumo abituale altera profondamente il sistema nervoso e può generare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri”.

Il deputato è categorico: “I venditori di morte devono essere assicurati alla giustizia senza più tollerare sconti o attenuanti di nessun tipo. Lo Stato deve far sentire la sua presenza in modo netto e deciso”. E conclude: “Serve una risposta chiara, organica e duratura e un coinvolgimento di tutte le istituzioni di ogni grado”.

