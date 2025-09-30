Sanluri, obbligo di soggiorno violato e coltelli in tasca: arrestato un 52enne

È finita con un arresto l’operazione di controllo messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Sanluri. Un 52enne residente a Tuili, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato fermato mentre si trovava nel centro abitato di Sanluri, in violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Cagliari.

La pattuglia della Stazione locale, affiancata dai colleghi di Serramanna, Gesturi, Nuraminis e dall’Aliquota Operativa del Nucleo Radiomobile, ha subito notato la presenza sospetta dell’uomo, già recidivo per analoghe violazioni. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 5 coltelli a serramanico con lame tra i 5,5 e gli 8 centimetri, oltre a pinze e utensili ritenuti idonei a offendere. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il 52enne è stato quindi arrestato e condotto nelle camere di sicurezza, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.

