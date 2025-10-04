Portoscuso, sorpreso con droga e oltre 1.200 euro in contanti: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno arrestato nella serata di ieri un 35enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso dai militari nei pressi della propria abitazione durante un’attività di osservazione. Alla vista della pattuglia ha tentato di disfarsi di un involucro, poi recuperato. All’interno 6 dosi di cocaina pronte per la vendita. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire anche un coltello a serramanico, mentre nella casa del sospettato i Carabinieri hanno scoperto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e il taglio della droga e 1.200 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

Durante l’operazione era presente anche un 53enne residente in paese, già noto ai militari, trovato in possesso di 2 dosi di metadone prive di documentazione sanitaria: per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cagliari come assuntore.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il 35enne, al termine delle formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it