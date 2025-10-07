Assemini, rubato il Museo Itinerante dedicato ad Andrea Parodi

Un furto incomprensibile e un attacco alla memoria. Nella serata di ieri, intorno alle 20.30 in via Liguria ad Assemini, è stato rubato un furgone Iveco targato CA691118, il veicolo che da anni ospita il Museo Itinerante Andrea Parodi, progetto culturale dedicato alla memoria della storica voce dei Tazenda.

Il mezzo, che non passa certo inosservato grazie alle grafiche e agli allestimenti personalizzati, rappresenta un importante custode di cultura sarda. Al suo interno strumenti, immagini e materiali che raccontano la carriera e l’eredità artistica di Andrea Parodi, uno degli interpreti più amati della scena musicale isolana.

Il Museo Itinerante, promosso e curato dalla Fondazione Andrea Parodi, negli anni ha attraversato la Sardegna e l’Italia, portando la voce del cantautore cagliaritano tra scuole, piazze e teatri. La Fondazione ha lanciato un appello urgente sui social per ritrovare il furgone rubato: “Se lo avete visto circolare dopo le 20.30 siete pregati di contattarci in privato oppure via mail all’indirizzo fondazione.andreaparodi@gmail.com”.

Il furto del mezzo non è solo un danno materiale, ma un duro colpo per l’intera comunità che continua a custodire e tramandare il patrimonio artistico e umano di Andrea Parodi.

