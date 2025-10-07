Cagliari, 195 ancora in tilt: lavori all’ingresso della 4 corsie e lunghe code

Ancora una mattinata di disagi sulla Statale 195 che collega la costa sud al centro di Cagliari. Traffico paralizzato già di prima mattina in direzione del capoluogo, con le auto in coda tra Maddalena e Giorgino per dei lavori vicini all’innesto della quattro corsie.

Disagi enormi per gli automobilisti provenienti da Pula e Capoterra, con quasi un’ora di percorrenza per raggiungere Cagliari. “Oggi sono uscita 15 min prima… Non è servito a nulla, ho iniziato la fila uscendo da Residenza e in 25 minuti non sono arrivata neanche alla rotonda” racconta un’utente del gruppo social Info Caputerra.

La strada nel corso dell’ultima settimana ha già subito forti rallentamenti a causa dei lavori sul Ponte della Scafa. Ora un nuovo cantiere in orario di punta.

