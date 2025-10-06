Siliqua e Desulo celebrano il loro legame con un murale: ecco “Amistade”

Il legame tra Siliqua e Desulo rappresentato con uno splendido murale. Nel centro del basso Sulcis è stata realizzata l’opera d’arte intitolata “Amistade” in cui sono rappresentate due donne in abito tradizionale dei due paesi.

Una di queste è Ombretta Floris, estetista originaria di Desulo che di recente ha purtroppo scoperto di avere un tumore.

“Due comunità sorelle che si uniscono e abbracciano ufficialmente, con un murale meraviglioso, dopo quasi due secoli di relazioni reciproche, figlie della transumanza dei nostri pastori” ha commentato il vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau.

“Grazie alla nostra guerriera Ombretta Floris a cui va il nostro abbraccio e vicinanza affettuosa in questo momento, e alla bellissima Roberta di Siliqua che hanno donato le loro splendide figure per suggellare simbolicamente l’Amicizia tra i due paesi” ha aggiunto Frau.

