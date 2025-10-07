Arzachena, uccise il padre colpendolo con una mazza: ergastolo per 28enne

La vicenda risale alla notte tra il 27 e il 28 dicembre 2023, quando il padre che si era avvicinato per calmare il ragazzo, sotto l'effetto di droghe, venne colpito alla testa

Michele Fresi è stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno per un anno e risarcimento danni in favore delle parti civili coinvolte.

28enne di Arzachena, la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2023 uccise il padre colpendolo in testa con una mazza di legno mentre era sotto l’effetto di droghe.

Questo è stato l’esito del processo di primo grado che si è tenuto in Corte d’assise a Sassari. Il procuratore aveva in realtà escluso l’ergastolo, chiedendo per lui 30 anni di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti psicologiche.

Alla compagna della vittima, Anna Maria Cudoni è stata riconosciuta una provvisionale di 366mila euro.

